Вс, 15.09.2019
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  • Сборная Эстонии проиграла Черногории на чемпионате Европы по волейболу

Сборная Эстонии проиграла Черногории на чемпионате Европы по волейболу

Команда Георге Крецу ничего не смогла противопоставить новичкам ЧЕ, черногорцам, уступив всухую 0:3 (23:25, 28:30, 23:25).

Судя по всему, со сборной Эстонии злую шутку сыграла неплохой матч с Польшей: на поединок с черногорцами банально не хватило ни сил, ни эмоций. Хотя счет по партиям и получился упорным, но , к сожалению, эстонцы сами себе героически организовывали трудности из которых, не менее героически, пытались выбраться. Увы, но не получилось и теперь о выходе в плей-офф, скорее всего можно уже забыть.

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