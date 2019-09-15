Сборная Эстонии проиграла Черногории на чемпионате Европы по волейболу

Судя по всему, со сборной Эстонии злую шутку сыграла неплохой матч с Польшей: на поединок с черногорцами банально не хватило ни сил, ни эмоций. Хотя счет по партиям и получился упорным, но , к сожалению, эстонцы сами себе героически организовывали трудности из которых, не менее героически, пытались выбраться. Увы, но не получилось и теперь о выходе в плей-офф, скорее всего можно уже забыть.