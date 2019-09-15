В Ласнамяэ Toyota сбила выбежавшего на дорогу 6-летнего ребенка

В субботу вечером, около 18 часов, произошло дорожно-транспортное происшествие в таллиннском районе Ласнамяэ.
Как сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, возле дома на улице Паэ,43 автомобиль Toyota Avensis под управлением 28-летнего мужчины совершал левый поворот с улицы Паэ на ведущую к дому дорогу.
Водитель ехал прямо в направлении дома номер 41, когда из-за припаркованной машины под колеса едущего автомобиля выбежал 6-летний мальчик.
Пострадавшего пешехода доставили в Таллиннскую детскую больницу.