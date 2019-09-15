Норвежский криптовалютный миллионер выпрыгнул из окна, спасаясь от грабителя

Сейчас продолжается судебное разбирательство, в ходе которого стали известны детали нападения, случившегося в Осло 14 мая.

Мужчина, никогда не скрывавший своего успешного криптотрейдинга, рассказал, что в тот день открыл дверь своей квартиры, услышав звонок, и обнаружил на пороге человека с пистолетом в руке.

Как сообщается в отчете генпрокуратуры Осло, грабитель, угрожая пистолетом, велел хозяину лечь на пол. Однако миллионер бросился на балкон, после чего спрыгнул вниз со второго этажа. Неизвестно, поранился ли он. Его представители отказались комментировать этот эпизод, не желая привлекать еще большее внимание СМИ.