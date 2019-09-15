Эстонский чиновник: не надо сеять слухи, будто биотопливо - это что-то плохое!

"Крайне важно упомянуть, что переход на чистое топливо является общемировой тенденцией, и мы никак не можем плестись в ее хвосте", - сказал он на этой неделе на топливной конференции Äripäev. В Министерстве экономики Вакс занимает пост руководителя сектора топливных рынков.

Услышав, насколько сильно в Эстонии за последние 10 лет выросли потребление дизельного топлива и использование дизельных автомобилей, Вакс счел это проблематичным аспектом. "Мы должны указывать направление, в том плане, что мы не вернем загрязняющее топливо. Мы не можем возвращаться к дизельному топливу", - озвучил он свою позицию.

Вакс считает, что хотя наступление биотоплива в Евросоюзе неизбежно, в Эстонии можно проявлять гибкость в рамках этой системы. Это означает, что каждый продавец топлива со следующего года сможет сам решать, с какого момента он начнет продавать горючее с биодобавками и каким будет содержание биокомпонента. Соответствующий законопроект в министерстве уже подготовлен и вот-вот поступит в правительство на рассмотрение.

На практике это означает, что, к примеру, зимой, когда этанол стоит на мировом рынке дороже всего, продавец может добавлять его в бензин в меньших количествах, а летом, когда цены ниже - в больших. По сути, содержание этанола или биодизеля может составлять в литре топлива от 0 до 10 процентов.

Кроме того, достичь целей по восстанавливаемой энергии продавцы могут за счет продажи отечественного биогаза, или биометана. По оценке Вакса, эстонские потребители хорошо приняли биогаз, и этот рынок в будущем продолжит свой рост. По его словам, в пользу биогаза говорит то, что это целиком и полностью топливо местного происхождения.

Вакс отметил, что у продавцов есть и возможность торговать статистикой по биотопливу. Это означает, что те, кто смешивает биотопливо сверх нормы, смогут продать статистические данные тому, кто норму не выполняет.

В своем докладе Вакс коснулся также предприятий и учреждений, которые выразили пожелание избежать требований по биотопливу: это рыбаки, фермеры, отопительные и водные предприятия и Спасательный департамент. По мнению Вакса, речь идет о "сильно преувеличенной реакции рынка", и за исключением Сил обороны в исключении не нуждается никто, кроме нескольких жизненно важных генераторов. "Потребность в исключениях крайне мала", - убежден чиновник.

Силы обороны и Кайтселийт получили освобождение от биотоплива, чтобы сохранить боеготовность, поскольку биотопливо при длительном хранении может портиться. Чиновник разъяснил, что портится лишь биотопливо первого поколения (FAME), произведенное из сельскохозяйственных культур. У более нового топлива такой проблемы нет.

Противников биотоплива много

Относительно биотоплива ранее критически высказались некоторые продавцы топлива, в том числе, владелец Alexela Хейти Хяэль, который сказал в недавнем интервью Postimees, что смешивание биодизеля и этанола с топливом - это совершенно бессмысленное действие. По его оценке, вся эта тема - сильно раздутый пиар-пузырь.

"Особенно непонятно требование Евросоюза, которое стрижет всех под одну гребенку, не учитывая различий ни в климате, ни в доступности сырья, к примеру, между Южной Испанией и Северной Эстонией. К сожалению, сегодня среди эстонских политиков ни у кого нет яиц, чтобы сказать, что единое требование по добавлению биотоплива - это глупость", - сказал бизнесмен.

Руководитель Автомобильного союза AMTEL Арно Силлат ранее говорил, что тема биотоплива - это политический популизм, указывая на то, Евросоюз представляет собой лишь одну шестую всего мира. "Если остальной мир радостно продолжит загрязнять воздух, какая от этого польза?" - задался он вопросом.

Министр Мартин Хельме на прошлой неделе не дал зеленый свет законопроекту, который освободил бы транспорт Сил обороны и Кайтселийта от обязательства по добавлению биокомпонента. В письме в Министерство экономики Хельме указал на то, что о проблемах использования смеси ископаемого топлива и биодобавок говорили и другие сектора, включая сельскохозяйственный, поэтому вопрос нужно пересмотреть и найти иное решение.