Прячьте кошек и собак: начинается вакцинация диких животных от бешенства
Ветеринарно-пищевой департамент с новой недели начинает в Cеверо-Восточно и Юго-Восточной Эстонии осеннюю вакцинацию от бешенства лис и енотовидных собак. Во время вакцинации и в течение пары следующих дней кошек и собак следует держать во дворах, пишет Postimees.
Хотя в Эстонии уже шесть лет нет бешенства, по-прежнему существует опасность того, что больные животные могут прийти из России через границу и заразить наших лесных жителей. Для того, чтобы бешенство не начало распространяться снова, лесным животным насыпают вакцину в так называемой буферной зоне рядом с российской границей.
По данным Ветеринарно-пищевого департамента, до 2014 года буферная зона простиралась до границы с Латвией, но поскольку в 2015 году Латвия также стала свободной от бешенства страной, территория южных соседей больше не представляет опасности.
Ширина буферной зоны вакцинирования - 50 км в районе сухопутной границы и 30 км от реки Нарвы. Разбрасывание доз вакцины начнется с Ида-Вирумаа в районах рядом с рекой. Затем вакцинирование распространится на приграничные зоны в Южной и Юго-Восточной Эстонии.
Руководитель проекта вакцинации лесных животных от бешенства Энель Нийн подтвердила, что в Европе болезнь никуда не исчезла. А поскольку люди путешествуют, в Эстонии по-прежнему следует проявлять осторожность и вакцинировать домашних животных.
В этом году случаи бешенства у диких животных были зафиксированы в Польше, Румынии и Турции. По-прежнему много случаев болезни в России, Белоруссии и на Украине. Кроме того, в сентябре прошлого года бешенство снова охватило территорию Литвы. Все эти страны являются популярными пунктами назначения у эстонцев.