Прячьте кошек и собак: начинается вакцинация диких животных от бешенства

Хотя в Эстонии уже шесть лет нет бешенства, по-прежнему существует опасность того, что больные животные могут прийти из России через границу и заразить наших лесных жителей. Для того, чтобы бешенство не начало распространяться снова, лесным животным насыпают вакцину в так называемой буферной зоне рядом с российской границей.

По данным Ветеринарно-пищевого департамента, до 2014 года буферная зона простиралась до границы с Латвией, но поскольку в 2015 году Латвия также стала свободной от бешенства страной, территория южных соседей больше не представляет опасности.

Ширина буферной зоны вакцинирования - 50 км в районе сухопутной границы и 30 км от реки Нарвы. Разбрасывание доз вакцины начнется с Ида-Вирумаа в районах рядом с рекой. Затем вакцинирование распространится на приграничные зоны в Южной и Юго-Восточной Эстонии.

Руководитель проекта вакцинации лесных животных от бешенства Энель Нийн подтвердила, что в Европе болезнь никуда не исчезла. А поскольку люди путешествуют, в Эстонии по-прежнему следует проявлять осторожность и вакцинировать домашних животных.