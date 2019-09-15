Галерея: президент Кальюлайд потрудилась на субботнике в Сетомаа

Президент Керсти Кальюлайд и ее команда провели субботний вечер за физическим трудом в селе Недсая волости Сетомаа, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
В ходе работ сельская площадка была очищена от кустарников. Вместо них участники толоки высадили саженцы рябины.
На встрече с селянами глава государства среди прочего услышала, что в округе больше нет ни одного пустующего дома, потому что почти половину жителей Недсая составляют перебравшиеся сюда молодые семьи. В трех семьях мужья -англичане, а жены - эстонки.
На сельском танцевальном празднике после субботника выступила местная группа, которая уже приобрела известность по всей Эстонии.