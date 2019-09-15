Сильный ветер в воскресенье мешает движению судов

Выход парома Soela из Сыру в 8.15 состоялся по расписанию, но выходы из Трийги в 9.30, а затем из Сыру в 17.30 из-за сильного ветра не состоятся. Паром может также не выйти из Трийги в 19 часов.

На маршруте до Аэгна судоходная компания Kihnu Veeteed отменила выход судна Vesta в 19 и с Муналайда в 10 часов из Таллинна, поэтому не состоится отправление в 11.30 с Аэгна, могут также быть сбои с выходом из Таллинна в 16 часов и с Аэгна в 17.30.

На маршруте Кихну отменен выход парома Kihnu Virve с Кихну в 10 часов, не состоится отправление с Муналайда в 14.30. Могут быть помехи с выходом с Кихну в 16.15, с Муналайда в 17.45, с Кихну в 19 и с Муналайда в 20.15.