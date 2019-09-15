В Великобритании украли золотой унитаз стоимостью 1 млн фунтов

Арт-объект, которым можно было воспользоваться по прямому назначению за определенную плату, был создан итальянским художником-концептуалистом Маурицио Каттеланом и являлся частью его первой персональной выставки за последние 20 лет.

"Туалетная" инсталляция под названием "Америка" простояла в Бленхеймском дворце в Оксфордшире всего два дня. По данным местного отделения полиции, в ночь на 14 сентября несколько злоумышленников проникли во дворец, демонтировали унитаз и скрылись на двух автомобилях около 04:50 утра по местному времени. При этом музейный охранник находился рядом, за дверью туалета.

Так как унитаз был подключен к системе канализации и водопроводу, его кража нанесла существенный ущерб и привела к затоплению. По подозрению в причастности к ограблению задержан 66-летний мужчина. Сам унитаз пока найти не удалось, но полиция ведет тщательное расследование.

В 2016 году унитаз выставлялся в нью-йоркском музее Гуггенхайма и оказался настолько популярен, что люди часами стояли в очереди, чтобы им воспользоваться. К концу августа 2017-го им воспользовались около 100 тысяч человек, сообщает Forbes.