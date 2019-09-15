Вс, 15.09.2019
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Зеленский на встрече с Кальюлайд: Украина рассчитывает на эстонские инвестиции

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Ukrainas töövisiidil viibiv president Kersti Kaljulaid kohtus Kiievis Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõiga.

ФОТО: Presidendi kantselei

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что реализация реформ в Украинском государстве станет мощным стимулом для роста двусторонней торговли и увеличения эстонских инвестиций в украинскую экономику.

Об этом, как сообщает фициальный сайт президента Украины, он заявил в ходе состоявшейся в пятницу в Киеве встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

«Надеюсь, что эстонский бизнес, который традиционно очень активен на Украине, уже увидел новые возможности для работы здесь», – сказал Зеленский.

Со своей стороны Керсти Кальюлайд сообщила, что Эстония готова продолжать практическое сотрудничество. «Мы спрашиваем, где именно вам нужна наша помощь, и мы ее предоставим», – сказала президент Эстонии.

Зеленский также надеется, что Украина сможет перенять эстонский опыт в вопросах модернизации управления, дигитализации и киберзащиты.

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