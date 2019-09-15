IKEA ответила на критику: то, что мы делаем в Эстонии, уникально!

Исполнительный директор Эстонского союза э-торговли Тыну Вяэт написал вчера на страницах Postimees, что хотя приход IKEA на эстонский рынок всецело приветствуется, компания допустила ряд оплошностей в своей стратегии.

Так, к примеру, он раскритиковал то, что время ожидания заказанного из IKEA товара является слишком продолжительным, порой занимая даже несколько недель.

Руководитель по коммуникациям IKEA в странах Балтии Рената Данте ответила, что поскольку интерес клиентов превзошел ожидания, временно могут возникать небольшие задержки с доставкой товаров. "Мы работаем нам исправлением ситуации и сокращением сроков поставки", - пообещала она.

Вяэт в своей критике также указал на высокую стоимость доставки на дом: она составляет от 30 до 90 евро. Данте на это ответила, что компания пытается сохранять конкурентоспособные цены. Она обратила внимание на то, что доставка до таллиннского пункта выдачи товара является бесплатной.

"Это редкостная возможность в практике IKEA, поскольку во многих других странах IKEA вообще не предлагает бесплатной доставки товара до места", - подчеркнула она.

Чтобы мебель доставили из пункта выдачи, расположенного на Петербургском шоссе, клиенту домой, действительно нужно платить. Тарифы доставки на дом в случае товара весом до 500 кг начинаются в пределах Таллинна с 19,99 евро. Доставка в Выру, например, стоит уже 70 евро.

Данте добавила, что цена услуги транспортировки охватывает не только перевозку, но и доставку вплоть до 5-го этажа. "Сейчас пока рано говорить, добавим ли мы и другие возможности доставки. Мы постоянно анализируем потребности своих клиентов и реагируем на них соответственно", - сказала она.

Вяэт указал на то, что в интернет-магазине IKEA можно платить только дебетовой или кредитной картой, но не по банковской ссылке, как предпочитают расплачиваться эстоноземельцы. Данте сказала, что в IKEA знают об этом. "В данный момент мы оцениваем возможность добавления банковской ссылки как способа оплаты наряду с имеющимися возможностями", - отметила она.