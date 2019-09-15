Италия пустила на берег спасенных в море мигрантов. Теперь их распределят среди пяти европейских стран.

О том, что Италия согласилась принять на берег 82 беженцев, спасенных благотворительными организациями в Средиземном море, сообщила в субботу, 14 сентября, организация SOS Méditerranée со ссылкой на итальянскую службу, координирующую спасательные операции на море.

"Ocean Viking" стал первым за последние 14 месяцев гражданским спасательным судном, которому было официально разрешено высадить мигрантов в Италии, отмечает организация. Как полагают активисты, этот шаг может означать поворот в рестриктивной миграционной политике, которую проводило предыдущие правительство в Риме и его глава МВД Маттео Сальвини.

Мигранты были спасены в рамках двух операций 9 и 10 сентября у берегов Ливии и подняты на борт судна "Ocean Viking", принадлежащего организациям SOS Méditerranée и "Врачи без границ". Сначала спасатели приняли 50 человек с надувной лодки, потом еще 34 - с попавшего в штурм парусника "Josefa", принадлежащего инициативе "Resqship" из Гамбурга. В числе беженцев оказалась женщина на последнем месяце беременности, ее вместе с мужем эвакуировали на Мальту.