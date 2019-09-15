Вс, 15.09.2019
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  • Введение электронных виз для посещения Санкт-Петербурга не повлияет на работу эстонских пограничников

Введение электронных виз для посещения Санкт-Петербурга не повлияет на работу эстонских пограничников

Narva. Piiripunkt.

ФОТО: Eero Vabamaegi /

Запланированное Россией введение бесплатных электронных виз для посещения иностранцами Ленинградской области и Санкт-Петербурга не окажет существенного влияния на работу эстонских пограничников.

"Контроль на границе на эстонской стороне будет осуществляться так же, как и сейчас", - прокомментировали порталу Rus.ERR в пресс-службе Департамента полиции и погранохраны.

В Министерстве иностранных дел Эстонии заявили, что приветствуют введение режима бесплатных электронных виз, но официальной информацией в данный момент не располагают.

То же самое сказали и в визовой секции посольства РФ в Эстонии, посоветовав следить за новостями на их домашней странице в интернете.

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