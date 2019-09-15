Введение электронных виз для посещения Санкт-Петербурга не повлияет на работу эстонских пограничников

"Контроль на границе на эстонской стороне будет осуществляться так же, как и сейчас", - прокомментировали порталу Rus.ERR в пресс-службе Департамента полиции и погранохраны.

В Министерстве иностранных дел Эстонии заявили, что приветствуют введение режима бесплатных электронных виз, но официальной информацией в данный момент не располагают.