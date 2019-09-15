Галерея: сегодня спасателей пять раз вызывали из-за упавших на дорогу деревьев

По сообщению дежурного пресс-секретаря Лыунаского спасательного центра, по состоянию на 11 часов два сломанных дерева упали в Пярну на Рижском шоссе, столько же - на дороге в направлении Хяэдемеэсте и одно - в районе Тыстамаа.