Вс, 15.09.2019
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  • Эстония
  • Галерея: сегодня спасателей пять раз вызывали из-за упавших на дорогу деревьев

Галерея: сегодня спасателей пять раз вызывали из-за упавших на дорогу деревьев

Cильный юго-западный ветер сегодня утром ломал деревья в Пярнуском уезде, из-за чего падавшие на дорогу ветки мешали движению автотранспорта.

В пяти случаях потребовалась помощь спасателей, пишет Pärnu Postimees.

По сообщению дежурного пресс-секретаря Лыунаского спасательного центра, по состоянию на 11 часов два сломанных дерева упали в Пярну на Рижском шоссе, столько же - на дороге в направлении Хяэдемеэсте и одно - в районе Тыстамаа.

По данным метеорологической станции Пярнуского порта, порывы ветра в летней столице сегодня в первой половине дня достигали 23 метров в секунду.

Как сообщают синоптики, сегодня в Пярнумаа дует юго-западный и западный ветер силой 13-18, порывами 24-27 м/с. Также идут сильные дожди.

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