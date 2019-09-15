Галерея: сегодня спасателей пять раз вызывали из-за упавших на дорогу деревьев

Cильный юго-западный ветер сегодня утром ломал деревья в Пярнуском уезде, из-за чего падавшие на дорогу ветки мешали движению автотранспорта.
В пяти случаях потребовалась помощь спасателей, пишет Pärnu Postimees.
По сообщению дежурного пресс-секретаря Лыунаского спасательного центра, по состоянию на 11 часов два сломанных дерева упали в Пярну на Рижском шоссе, столько же - на дороге в направлении Хяэдемеэсте и одно - в районе Тыстамаа.
По данным метеорологической станции Пярнуского порта, порывы ветра в летней столице сегодня в первой половине дня достигали 23 метров в секунду.
Как сообщают синоптики, сегодня в Пярнумаа дует юго-западный и западный ветер силой 13-18, порывами 24-27 м/с. Также идут сильные дожди.