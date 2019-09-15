Атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии могут привести к скачку цен на нефть

Ситуация с атаками беспилотников на нефтяные объекты в Саудовской Аравии неизбежно приведет росту цен на нефть, заявила Bloomberg главный нефтяной аналитик в лондонской консалтинговой компании Energy Aspects Ltd Амрита Сен.
Если восстановить добычу нефти удастся в короткие сроки, то ситуация быстро вернется в норму, но если 5 млн баррелей будут оставаться не добытыми в течение долгого времени, то произойдет резкий скачок цен на черное золото. Цена за баррель нефти может вырасти до 100 долларов.
Ответственность за атаку на нефтяные месторождения в Саудовской Аравии взяло на себя хуситское движение «Ансар Алла». В нападении участвовало 10 дронов.
После взрывов Saudi Aramco была вынуждена сократить добычу на 5 миллионов баррелей в день — это половина суточного объема. В итоге мир потерял 5% от всего объема добываемой нефти.