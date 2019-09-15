Во дворе Эстонского музея природы открыта выставка грибов

В воскресенье с 12 до 18 часов на улице Лай впервые состоится Фестиваль грибов Эстонского музея природы, в программе семинары, беседы и дискуссии, также будет открыта грибная ярмарка, а разные предприятия общепита предложат роскошные блюда из грибов. В день Фестиваля грибов посещение выставки грибов бесплатно для всех.

Выставка грибов во дворе музея обзор съедобных и непригодных в пищу грибов, а также уделяет внимание тому, как распознать смертельно ядовитые грибы. «Помимо этого, на выставке можно получить представление о разнообразии в грибном царстве, а также об отличительных признаках видов грибов – опасные грибы не предупреждают о себе ни своим цветом, ни неприятным запахом, ни горьким вкусом и даже могут зачервиветь так же, как и безопасные виды грибов. А это значит, что перед тем, как отправиться в лес, нужно подготовиться, и именно выставка грибов в Эстонском музее природы – прекрасное место для получения необходимых знаний!» - напоминает музей. Все гости могут приносить свои грибные находки на выставку на всеобщее обозрение.

Хотя при определении грибов можно обратиться за помощью ко многим справочникам о грибах, многочисленным фотографиям и описаниям в интернете, зачастую распознавать грибы все-таки непросто. На выставке в этом году как раз обращают внимание на то, каковы важные части грибов, как определять грибы и как фотографировать их для последующего определения вида. Все посетители могут принести с собой на выставку свои грибы, требующие определения. Наиболее «рискованные» виды определят сразу, а в более сложных случаях эксперты углубятся в поисках ответа в многочисленные книги на наших полках. А тот, кто желает открывать для себя грибы только в компании своих друзей, со своей семьёй или с коллегами по работе, может забронировать вечернее специальное мероприятие для посещения выставки или заказать поход в лес за грибами.

Так же как раньше, на вопросы о грибах ответят консультанты, которые будут находиться на месте все часы работы выставки. Если же кто-то желает открыть для себя царство грибов самостоятельно, то он может воспользоваться нашим недавно выпущенным аудиогидом, с помощью которого можно прослушать краткие и обзорные презентации о видах грибов, представленных на выставке, так что каждый может слушать их в своём личном смарт-устройстве. Аудиогид доступен на эстонском, английском, русском и финском языках.

В рамках выставки состоится также много специальных мероприятий: прогулки по грибы на выходные – 21, 22, 28 и 29 сентября, блиц-кафе по субботам и воскресеньям 21, 22, 28 и 29 сентября во дворе музея, фестиваль «Ночь ученых», посвященный грибам: в числе прочего можно будет изучать грибы под микроскопом, поэкспериментировать с природными красками и написать секретное письмо грибными чернилами. 26 сентября в 18 часов лекция о грибах на эстонском языке, 27 сентября в 18 часов - лекция на русском языке биолога Екатерины Песоцки. 27 сентября выставка грибов будет открыта до 20 часов, вход на выставку с 18 до 20 часов бесплатный.