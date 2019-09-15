Женщина-бизнесмен: мода на административное управление в ТТУ - это катастрофа!

Журнал Трудовой инспекции Tööelu спросил у Олтьер, которая среди прочего имеет диплом и трудовой опыт врача, есть ли в Эстонии еще компетентные специалисты для развития химической промышленности. Предприниматель ответила, что с химией дела обстоят еще не так плохо, а вот нехватка хороших инженеров значительно больше.

"То, что самое популярное направление в Таллиннском университете - административное управление, это, конечно, катастрофа. Большая ошибка, что мы придумываем для молодежи так называемые сексапильные отрасли, в то время, как предпринимательство испытывает недостаток в совсем других специалистах", - сказала Олтьер.

Вторая большая ошибка, по ее словам, заключается в избранном эстонскими гимназиями мягком подходе к математике, что, с одной стороны, делает более комфортной школьную жизнь, но с другой - навсегда отрезает множество возможностей в будущем.

"Куда дальше? Может уже сделаем в Эстонии игрушечную школу и настоящую школу?" - спрашивает она.

Получаешь бесплатное образование - работай в Эстонии!

Олтьер рассказала, как некоторое время назад нанимала на работу молодого человека из США. "Симпатичный молодой человек, но вскоре выяснилось, что химию он в университете обошел стороной. Вместо нее он выбрал гандбол. Мы в Эстонии не должны совершать такую ошибку, наша сила в том, что мы покровительствуем уму и умным людям", - считает Олтьер.

Chemi-Pharm ежегодно вручает стипендии двум студентам ТТУ - одну в области автоматики и робототехники, а другую - в области химии. С осени добавятся еще стипендии по химии и микробиологии в Тартуском университете.

"Государство могло бы заключать договор со студентами, которые получают так называемое бесплатное высшее образование", - предлагает Олтьер.

Согласно ее предложению, выпускники вузов должны были бы отработать в Эстонии определенное количество лет. "Два года или пять, просто чтобы с чего-то начать. Если покидаешь Эстонию - возвращаешь деньги, или если после пост-докторантуры приезжаешь в Эстонию, твой учебный кредит гасится. Признаем, наконец: высшее образование не бесплатно, за него платит все общество", - считает она.

Пол не играет в карьере никакого значения

На вопрос, какое значение играет пол в реализации карьеры в Эстонии, Олтьер ответила: никакого. "Этот вопрос преувеличен, и я осмелюсь полагать - не только в Эстонии".