Завтра в Таллинне стартуют общеевропейские велосипедные соревнования

Цель соревнований - выработать социальную привычку к езде на велосипеде и увеличить число пользующихся для передвижения велосипедами европейцев. Для этого создано мобильное приложение BikePrints, которое позволяет вести учет своих поездок и соревноваться по количеству наезженных за три недели километров с участниками в других городах Европы. Ездить можно в одиночку, парами, группами. За проезд начисляются очки, на основе которых распределяются призы.

Соревнования проводятся в три этапа. Одиночные заезды - с 16 по 22 сентября. Парные - с 23 по 29 октября. Очки начисляются двух видов - за пройденный обоими, но можно в разное время, маршрут (1 км - 2 очка) и за совместныый проезд (1 км - 3 очка). Групповой проезд - с 30 сентября по 6 октября. Группа создается из четырех человек. И тут существуют два вида бонусных очков: если не в одно и то же время один маршрут проезжают не менее двух членов группы (1 км - 2 очка) и за совместный групповой проезд (1 км - 3 очка).