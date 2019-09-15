Фото: водитель без прав спровоцировал на Петербургском шоссе цепную аварию и сбежал

Инцидент имел место около 16.31 у здания по адресу Петербургское шоссе, 2F. Участниками ДТП стали пять машин: два автомобиля Peugeot, два Audi и Mazda.

По предварительным данным, автомобиль Audi A8, которым управлял не имевший водительских прав 23-летний мужчина, врезался сзади в автомобиль Peugeot 406, за рулем которого был 83-летний мужчина. От удара Peugeot отбросило на автомобиль Audi A6. После этого автомобиль Audi A8, по вине которого произошло первое столкновение, врезался в Mazda 6. От полученного удара Mazda отбросило на ехавший впереди автомобиль Peugeot 206.

Водитель Audi A8 и пассажир скрылись с места происшествия, но полиции удалось их задержать в баре на улице Татари. Водитель Audi был пьян. Его доставили в полицейский участок, а пассажира – в Восточно-Таллиннскую центральную больницу.

Также в больницу попал водитель Peugeot 406 и находившаяся в машине 64-летняя пассажирка.