Абсурдная ситуация: получить в наследство пахотную землю можно только при одном условии

Закон о земельной реформе гласит, что если хуторянин или земледелец не желает или не может продолжать заниматься сельским хозяйством, он может передать поля и луга родственникам или детям. Целью этого является, с одной стороны, сохранение жизни в сельской местности, а с другой - сохранение непрерывности сельскохозяйственного производства в семье. Может быть, дети возьмут на себя дело жизни родителей.

Однако здесь были установлены препятствия, поскольку сельскохозяйственные угодья могут передаваться по наследству только при одном условии, согласно которому, новый владелец является самозанятым лицом. В то же время известно, что количество самозанятых лиц в последние годы неуклонно сокращалось из-за их более высокой налоговой нагрузки. Предпочтение отдается товариществу с ограниченной ответственностью (OÜ) как форме предпринимательства. Однако, если вы владелец OÜ, вам не будет предоставлено право пользования землей.

Канцлер юстиции Юлле Мадизе считает данную ситуацию нелогичной. Предположим, что молодой член семьи уже занимается сельским хозяйством, выращивая морковь и картофель и перепродавая их через частную компанию. В этом случае он должен был бы стать работающим не по найму лицом, чтобы получить землю и хутор от своих родителей, что, по мнению Мэдизе, привело бы к двум различным типам бухгалтерского учета, то есть к неоправданной бюрократии.

Если представитель старшего поколения хочет передать ребенку пахотную землю, с ним могут расторгнуть договор о пользовладении и оштрафовать. Кроме того, молодое поколение сразу лишается права приобретать землю. Мадизе считает, что такое жесткое законодательство препятствует сельскохозяйственному предпринимательству и никоим образом не способствует сохранению традиционного земледелия.

Кроме того, любому, кто получил права пользования землей через товарищество с ограниченной ответственностью, трудно обратиться за поддержкой к PRIA или другим учреждениям. Для получения пособия такому человеку пришлось бы регистрироваться самозанятым лицом, что, по мнению Мадизе, неразумно. По ее мнению, это никоим образом не поощряет молодых членов семьи перенимать управление сельским хозяйством.

По этим причинам канцлер юстиции просит пересмотреть закон. С этой целью она уже обратилась к председателю комиссии по сельским делам Рийгикогу, бывшему министру Тармо Тамму.

Описанная выше проблема восходит к 1991 году, когда была начата одна из самых сложных в Эстонии и затрагивавшая практически всех земельная реформа. Цель земельной реформы состояла в том, чтобы исправить несправедливость, причиненную советской оккупацией Эстонии летом 1940 года, когда земля была национализирована и землевладельцы исчезли.