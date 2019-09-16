Детские ошибки привели сборную Эстонии к третьему подряд поражению на чемпионате Европы

Подопечные Крецу максимально осложнили себе задачу выхода в плей-офф чемпионата Европы: теперь даже побед над Украиной и Голландией (которая и так не особо вероятна) может не хватить для выполнения задачи. В матче с чехами сборная Эстонии проиграла первую партию 18:25, во второй партии борьба шла уже гораздо напряженнее, но ошибки на подаче, приеме и при завершении атак дожать чехов не позволили - 32:34. В третьей партии соперники также боролись очко в очко, но меньше ошибок снова допустили чехи, которые выиграли третий сет 28:26, а вместе с ним и матч.