Шумахера выписали из больницы

Шумахер покинул клинику еще в ночь с 11 на 12 сентября. Методы лечения спортсмена, «окружены завесой тайны», добавил он, предположив, что это были «некие экспериментальные методы».

«Нам известно только, что ему делали переливание крови, в которую были добавлены стволовые клетки, которые должны благоприятно воздействовать на состояние всего его организма, включая мозг», — сказал Декюжи.

О госпитализации Михаэля Шумахера стало известно 9 сентября. Он был доставлен в кардиологическое отделение одной из больниц Парижа. Медики сообщали, что немцу предстоит экспериментальная операция по внедрению стволовых клеток в сердечную ткань. Предполагалось, что такой метод лечения может быть нацелен на устранение воспалительного процесса в сердце