В Краснодаре сыграли веселый матч с тремя пенальти, "Спартак" продолжает проигрывать

"Краснодар" обыграл 4:2 самарские "Крылья Советов". В этом матче помимо шести забитых мячей зрители увидели и три пенальти, причем все они были назначены за игру рукой. Первый пенальти били "Крылья" на 44-й минуте: Матвей Сафонов взял удар Александра Соболева. На 66-й минуте уже "Краснодар" получил право на пенальти: Рыжиков удар отразил, но Ари сумел добить мяч в ворота. Третий пенальтив этой встрече реализовал игрок самарцев Паул Антон.

"Зенит" дома обыграл 3:1 "Арсенал", а ЦСКА победил 2:0 "Тамбов". Продолжает огорчать своих болельщиков московский "Спартак" - на выходных подопечные Олега Кононова проиграли дома "Уралу" 1:2. Локомотив в гостях был сильнее 1:0 "Сочи".