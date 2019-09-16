SAPTK обратился в суд, чтобы призвать к ответу Индрека Таранда

В SAPTK не согласны с позицией госпрокуратуры в том, что якобы не доказано имевшее место присвоение имущества SAPTK, сообщил глава SAPTK Варро Вооглайд.

По словам Вооглайда, в жалобе обращено внимание на непонятную позицию госпрокуратуры, по мнению которой, SAPTK в недостаточной мере требовал от Таранда возврата 2000 евро.

«Жалобщик неоднократно — как в электронных письмах, так и обращаясь к общественности – заявлял о том, что хочет вернуть переплаченные деньги. В обращении, направленном к общественности, можно вычитать, что Индрек Таранд не хочет отдавать деньги SAPTK», - сказано в жалобе.

«Очевидно, Индрек Таранд присвоил деньги SAPTK и по сути получил вместо 2000 целых 4000 евро. Дело не только в поведении Таранда и решении прокуратуры, а в том, в какой стране мы живем. Вопрос лишь в том – един ли закон для всех? Или некоторые личности могут, не боясь последствий, его нарушать, потешаясь над пострадавшей стороной», - сообщил Вооглайд.

Напомним, что по заявлению фонда «В защиту семьи и традиций» (Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks, SPTK), несмотря на неоднократные просьбы европаламентарий Индрек Таранд не соизволил вернуть 2000 евро, которые SAPTK перевел ему от лица Меэлиса Оса и Марта Риеберга. По этой причине фонд хочет, чтобы против политика возбудили уголовное дело.

Когда SAPTK перевел Таранду 2000 евро, которые были собраны с помощью пожертвований, адвокат европарламентария 27 мая заявил представителям Риеберга и Оса, что Таранда не устраивает, что достигнутая между ними договоренность была выполнена подобным образом. Политик хотел, чтобы Риеберг и Оса лично перевели деньги на его счет. В то же время Таранд пообещал вернуть полученные от SAPTK денежные средства.

И хотя Риеберг и Оса в конце мая перевели на счет Таранда по 1000 евро, которые также были получены путем пожертвований для SAPTK, европарламентарий до сих пор не вернул SAPTK 2000 евро, которые были получены им ранее. Получается, что вместо указанных в согласительном производстве 2000, он получил на свой счет в два раза большую сумму.