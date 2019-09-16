"Арсенал" продолжил грустную серию, финский герой добил "Манчестер Сити"

В Английской Премьер-лиге продолжает уверенно лидировать "Ливерпуль" доведя преимущество до пяти очков благодаря поражению "Манчестер Сити" от "Норвича".
Лондонский "Арсенал" к 32-й минуте матча с "Уотфордом" вел в счете 2:0 после дубля Обамеянга, но удержать победу в очередной раз не сумел. "Лоси" во втором тайме сумели отыграться, сведя матч к ничьей 2:2. Матч с «Уотфордом» стал третьим подряд, в котором команда Унаи Эмери не смогла выиграть. «Арсенал» набрал 8 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице после пяти туров чемпионата Англии.
"Тоттенхэм" забил четыре безответных мяча "Кристал Пэлас", а "Челси" на выезде обыграл 5:2 "Вулверхэмптон".
Первое поражение в сезоне потерперл "Манчестер Сити", отстающий теперь от "Ливерпуля" на пять очков. В матче с "Норвичем" "горожане" проигрывали после первого тайма 1:2 и имели неплохие возможности свести матч к ничьей. К огорчению поклонников команды Пепа Гвардиолы Теэму Пукки, открытие этого сезона, уже названный на родине, в Суоми, новым футбольным гением, на 50-й минуте забивает третий гол "Норвича" и все на что хватило "МанСити" - гол в концовке встречи от Родри Ферндадеса - 3:2,победа "Норвича".
Возглавляет таблицу АПЛ "Ливерпуль". После пяти туров подопечные Клоппа набрали максимальные 15 очков, победив в последнем туре "Ньюкасл" 3:1.