Maxima вовлекла Тарту в конкурентную войну против Lidl

Как она, так и городской секретарь Тарту Юри Мельдер сочли, что город вовлекли в конкурентную войну. Жалоба, которую подготовило в качестве представителя Maxima подготовило адвокатское бюро TGS Baltic, лишь подтверждает эти предположения, пишет Tartu Postimees.

Слишком много магазинов

«Очевидно, что в контексте постоянно сокращающегося населения обширная сеть магазинов приведет к спаду оборота, поскольку покупательская способность людей ограничена, - говорится в жалобе. - Рано или поздно высокая концентрация магазинов на ограниченном земельном участке может привести к закрытию некоторых из них. По этой причине на городской земле останутся пустующие строения. Это испортило бы внешний облик города, а также стало бы пустой тратой ресурсов».

В жалобе упоминается, что в Аннелинне уже имеется девять торговых центров.

Валдре сообщила, что Maxima в жалобе говорит о том, что при составлении планировки надо было провести опрос среди жителей, а также упоминается, что власти города могли бы и вовсе оставить в силе детальную планировку, утвержденную несколькими годами ранее.

Представляющий Maxima присяжный адвокат Микк Лыхмус сообщил Tartu Postimees, что их удивил факт утверждения новой планировки, хотя к тому времени уже имелась планировка от 2015 года. Лыхмус также сказал, что, по оценке Maxima, новая планировка противоречит общей планировке, потому что в этом месте должны быть предприятия, обслуживающие жителей данного региона.

Глава службы общей планировки и развития города Тарту Индрек Раннику не видит противоречий, поскольку данный земельный участок предназначен для строительства торговых предприятий. Также он добавил, что магазины зачастую находятся рядом друг с другом.

Валдре сообщила, что Maxima считает конкурентом именно Lidl, а не находящийся по соседству магазин Selver. В Maxima считают несправедливым тот факт, что город не потребовал от Lidl проведения оценки влияния на окружающую среду, хотя от Maxima ее требовали. Валдре сказала, что в случае с принадлежащим Lidl земельным участком речь идет об асфальтированном участке. Магазин Maxima возводился на земельном участке другой категории, для которого подобная оценка необходима.