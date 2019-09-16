Maxima вовлекла Тарту в конкурентную войну против Lidl

К удивлению властей Тарту торговая сеть Maxima, имеющая несколько магазинов неподалеку от земельного участка на Калда-теэ, где планирует открыться магазин Lidl, решила обратиться в суд, чтобы аннулировать детальную планировку. Данный шаг удивил тартуские власти по той причине, что до сей поры торговая сеть Maxima не высказывалась против появления по соседству с принадлежащим ей земельным участком магазина немецкой торговой сети. Об этом сообщил старший юрист мэрии Тарту Вадри Валдре.
Как она, так и городской секретарь Тарту Юри Мельдер сочли, что город вовлекли в конкурентную войну. Жалоба, которую подготовило в качестве представителя Maxima подготовило адвокатское бюро TGS Baltic, лишь подтверждает эти предположения, пишет Tartu Postimees.
Слишком много магазинов
«Очевидно, что в контексте постоянно сокращающегося населения обширная сеть магазинов приведет к спаду оборота, поскольку покупательская способность людей ограничена, - говорится в жалобе. - Рано или поздно высокая концентрация магазинов на ограниченном земельном участке может привести к закрытию некоторых из них. По этой причине на городской земле останутся пустующие строения. Это испортило бы внешний облик города, а также стало бы пустой тратой ресурсов».
В жалобе упоминается, что в Аннелинне уже имеется девять торговых центров.
Валдре сообщила, что Maxima в жалобе говорит о том, что при составлении планировки надо было провести опрос среди жителей, а также упоминается, что власти города могли бы и вовсе оставить в силе детальную планировку, утвержденную несколькими годами ранее.
Представляющий Maxima присяжный адвокат Микк Лыхмус сообщил Tartu Postimees, что их удивил факт утверждения новой планировки, хотя к тому времени уже имелась планировка от 2015 года. Лыхмус также сказал, что, по оценке Maxima, новая планировка противоречит общей планировке, потому что в этом месте должны быть предприятия, обслуживающие жителей данного региона.
Глава службы общей планировки и развития города Тарту Индрек Раннику не видит противоречий, поскольку данный земельный участок предназначен для строительства торговых предприятий. Также он добавил, что магазины зачастую находятся рядом друг с другом.
Валдре сообщила, что Maxima считает конкурентом именно Lidl, а не находящийся по соседству магазин Selver. В Maxima считают несправедливым тот факт, что город не потребовал от Lidl проведения оценки влияния на окружающую среду, хотя от Maxima ее требовали. Валдре сказала, что в случае с принадлежащим Lidl земельным участком речь идет об асфальтированном участке. Магазин Maxima возводился на земельном участке другой категории, для которого подобная оценка необходима.
Из Lidl Eesti поступил лаконичный ответ: «Мы не комментируем находящиеся в процессе судебные разбирательства».