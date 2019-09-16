Скандал в аэропорту: ошибка турбюро дорого обошлась русской эмигрантке

При попытке вылететь из России 4 сентября вместе с сыном Даней и еще одним ребенком Катя столкнулась с проблемой: виза сына закончилась днем ранее и пограничный контроль отреагировал на этот факт крайне резко и негативно, о чем она рассказала в Facebook. Rus.Postimees выяснил подробности этой истории у самой героини событий.

- Катя, с чего вообще началось ваше злоключение?

- Туристическое агентство, которому я привыкла доверять, видимо, при получении визы не проверило дату окончания визы и передало мне паспорта еще весной. Я так давно пользовалась их услугами, что уже даже не было мысли их перепроверять. Это примерно как не проверять в ресторанах продукты, из которых мне готовят еду, или не спрашивать своего стилиста, каким именно феном он сушит мои волосы. Полное доверие к профессионалам с моей стороны.

- Как развивалась ситуация в аэропорту Шереметьево?

- Я прошла на паспортный контроль и протянула документы женщине-пограничнице. И сразу и начались конкретные неприятности. Она проверила все документы и сообщила, что российская виза Дани была просрочена ещё вчера, то есть 3 сентября. В голове некстати запел Шуфутинский.

- Почему нельзя было выписать вам штраф и отпустить, как это предполагает российский закон?

- У Дани двукратная виза, то есть на территорию РФ он мог заезжать дважды за время срока действия визы. Так что все было хорошо, мне потом знающие люди сказали, что один день и в первый раз это должно было быть устное предупреждение. Вторичное нарушение или просрочка от трех дней и больше - штраф до 7 тысяч рублей. Я готова была заплатить любой штраф на месте, лишь бы успеть на рейс 102. Ведь приехали мы в аэропорт за четыре часа до рейса и у нас была масса времени, чтобы успеть вообще все, если бы все сотрудники Шереметьево, причастные к нашей ситуации, намеренно не тянули резину.

В какой-то момент разбирательства я услышала фразу: «Вы можете лететь, а ваш сын (ребёнок, на секундочку), нарушил закон и остаётся!» Если честно, я думаю, что моя реакция на эту фразу и сыграла главную роль во всей истории. Дело в том, что я попросила повторить пограничника его условия. На что он спросил: «Давно ли ВЫ, Екатерина Владимировна, перестали понимать по-русски». Мне нужно было в этот момент, я думаю, кинуться в ноги и кричать, что я русская и сын русский. Но я сказала, что несмотря на то, что я американка, я понимаю по-русски намного лучше, чем многие, живущие в России. Было видно, что это сильно разозлило пограничников и дальше уже началась круговерть с каким-нибудь кодовым названием «эту разматывать по полной».