Скандал в аэропорту: турфирма компенсировала ущерб русской эмигрантке, пострадавшей из-за нее на границе

- Я хотел спросить о тиражировании вашей истории различными порталами США.

- Только два издания спросили разрешения. Остальные просто тиражировали и, конечно же, никто не заступался. Просто выпускали в свет как есть, пропиарившись на этой истории.

- Рассказывают много историй о людях, которые годами жили без визы в разных странах. Потом они просто выезжали с отметкой о нарушении, но никого не штрафовали и в тюрьму не грозились посадить.

- Я умоляла выпустить с запретом на дальнейший въезд. Просто говорила: «Пожалуйста, разрешите нам улететь! Мы больше никогда-никогда не приедем!» Нам очень нужно было попасть на свой самолёт.

- Сколько составил штраф за просроченную визу?

- 1500 рублей штраф и транзитная виза. Американцы просили визу на сутки, чтобы мы могли вылететь утром. Но российский консул сказал, что мы должны улететь до полуночи. То есть продлили ровно на просроченный день. Это когда наши билеты уже были недействительны и наш самолет уже четыре часа как улетел.

- Есть какие-то мысли, почему все это с вами произошло по такому сценарию?

- Я на телефоне со знакомой, которая 20 лет работает в Аэрофлоте. Она подсказала мне наиболее вероятную причину, почему меня задержали на границе и не пустили на рейс. Этот рейс, 102-й, был переполнен, там был лист ожидания. Знакомая проверила. 18 человек, включая VIP-пассажиров, ожидали возможности улететь в последний момент. Якобы в Шереметьево всегда на этом зарабатывали. Любыми способами снимали с рейса людей, чтобы перепродать их билеты. С меня должны были взять штраф и пустить в самолет, но решили перепродать три моих билета. И, с большой долей вероятности, перепродали за катастрофические деньги. По словам моей знакомой, это регулярная практика «Аэрофлота». Они же понимали, что я не оставлю ребенка одного в Шереметьево, ну они же не идиоты.

- Как сын выдержал эту ситуацию? Этот день был для вас чудовищно долгим и нервным. Воду хотя бы предложили?

- Конечно же, нас не кормили и не предложили даже воды. Что странно: любая американская авиакомпания дает ваучеры на минимальные хотя бы суммы, чтобы человек купил воду или сэндвич какой-то. «Аэрофлот» же не предложил не то что мне, бог со мной уже, даже детям воды за все это время.