Скандал в аэропорту: турфирма компенсировала ущерб русской эмигрантке, пострадавшей из-за нее на границе

Блогеру и телеведущей Екатерине Рюминой, отчасти по вине турфирмы попавшей в неприятную ситуацию с российскими пограничниками, удалось частично восстановить справедливость: вчера, 16 сентября, турагент, по вине которого произошла вся эта история с визами и билетами, полностью компенсировал все расходы Екатерины. Ей перечислили 3000 долларов и принесли извинения.
Напомним, несколько дней назад Facebook всколыхнула история, произошедшая с популярным среди русскоязычного сообщества в США и в России блогером и телеведущей RTVi Екатериной Рюминой. Катя до 15 лет жила в Москве, затем эмигрировала в Америку. В 2007 она получила гражданство США, тогда же у нее родился сын. Она каждый год навещает родную Москву, и все предыдущие годы ее путешествия проходили без накладок. Но не в этот раз.
При попытке вылететь из России 4 сентября вместе с сыном Даней и еще одним ребенком Катя столкнулась с проблемой: виза сына закончилась днем ранее и пограничный контроль отреагировал на этот факт крайне резко и негативно, о чем она рассказала в Facebook. Rus.Postimees выяснил подробности этой истории у самой героини событий.
- Катя, с чего вообще началось ваше злоключение?
- Туристическое агентство, которому я привыкла доверять, видимо, при получении визы не проверило дату окончания визы и передало мне паспорта еще весной. Я так давно пользовалась их услугами, что уже даже не было мысли их перепроверять. Это примерно как не проверять в ресторанах продукты, из которых мне готовят еду, или не спрашивать своего стилиста, каким именно феном он сушит мои волосы. Полное доверие к профессионалам с моей стороны.
- Как развивалась ситуация в аэропорту Шереметьево?
- Я прошла на паспортный контроль и протянула документы женщине-пограничнице. И сразу и начались конкретные неприятности. Она проверила все документы и сообщила, что российская виза Дани была просрочена ещё вчера, то есть 3 сентября. В голове некстати запел Шуфутинский.
- Почему нельзя было выписать вам штраф и отпустить, как это предполагает российский закон?
- У Дани двукратная виза, то есть на территорию РФ он мог заезжать дважды за время срока действия визы. Так что все было хорошо, мне потом знающие люди сказали, что один день и в первый раз это должно было быть устное предупреждение. Вторичное нарушение или просрочка от трех дней и больше - штраф до 7 тысяч рублей. Я готова была заплатить любой штраф на месте, лишь бы успеть на рейс 102. Ведь приехали мы в аэропорт за четыре часа до рейса и у нас была масса времени, чтобы успеть вообще все, если бы все сотрудники Шереметьево, причастные к нашей ситуации, намеренно не тянули резину.
В какой-то момент разбирательства я услышала фразу: «Вы можете лететь, а ваш сын (ребёнок, на секундочку), нарушил закон и остаётся!» Если честно, я думаю, что моя реакция на эту фразу и сыграла главную роль во всей истории. Дело в том, что я попросила повторить пограничника его условия. На что он спросил: «Давно ли ВЫ, Екатерина Владимировна, перестали понимать по-русски». Мне нужно было в этот момент, я думаю, кинуться в ноги и кричать, что я русская и сын русский. Но я сказала, что несмотря на то, что я американка, я понимаю по-русски намного лучше, чем многие живущие в России. Было видно, что это сильно разозлило пограничников, и дальше уже началась круговерть с каким-нибудь кодовым названием «эту разматывать по полной».
- Кто именно из сотрудников служб сказал, что будь у ребенка второе гражданство, российское, проблем бы не было?
- Консул очень долго выговаривал мне, как будто я девочка-школьница, что я натурально мучаю ребенка, не делая ему российское гражданство. Разговаривал так, как будто я в школе разбила окно и он меня журит.
Самое интересное, что и посторонние не проявляли никакого сочувствия. Из двух терминалов D и Е к нам пришла на помощь только одна женщина по имени Татьяна. Мы с ней обменялись номерами телефонов и продолжаем общаться. Никто не подошел и не спросил ни разу, почему я рыдаю. Ни в Сбербанке, когда я оплачивала штраф и новую визу, ни когда я просилась без очереди пройти металлодетектор, когда возвращалась из Cбербанка к консулу. Никому вообще не было до нас дела. В любом другом аэропорту любой другой страны такое не представить.
- Консул оперативно решил визовый вопрос?
- Российский консул должен был нам поставить транзитную визу на просроченную. То есть сначала мы позвонили в американское посольство, а те уже ходатайствовали за нас. Причем, что интересно: американское посольство передало просьбу в МИД России в течение двух минут. Остальные четыре часа российский консул выходил из-за двери терминала Е. Он находился все это время на территории Шереметьево и абсолютно никуда не торопился.
Мне нужно было в этот момент, я думаю, кинуться в ноги и кричать, что я русская и сын русский. Но я сказала, что несмотря на то, что я американка, я понимаю по-русски намного лучше, чем многие, живущие в России.
- Сейчас все те, кому попалась в Сети ваша история, разделились на два лагеря. Одни полны сочувствия, вторые уверены, что вы избалованная фифа, которой законы не писаны и вообще, это Россия, тут могут и посадить. Как тебе это?
- Я не читаю ничего вне своей страницы. Знаю, что там море грязи, оскорблений в мой адрес и какой-то чепухи. Люди уже нашли в соцсетях моего ребенка, пишут гадости ему, некоторые разыскали мой рабочий и домашний адрес - не совсем понятно зачем. Создают обо мне небылицы, причем в украинском сегменте пишут, что я посланница Кремля, а в русских чатах, что меня наняли написать русофобскую статью в канун выборов. Были даже такие, кто написал, что я мужик. После моей истории одна женщина на Facebook спросила, где купить такой браслет, как у меня. Этот браслет она увидела на фото, где я в слезах сижу в самолёте с сыном. Уровень цинизма зашкаливает.
Вчера на Брайтоне меня на улице остановила грузинская бабушка, угостила кусочком хачапури, который купила своим детям и сказала, чтобы я летала только в Грузию. Слава богу, добрых людей больше, и Нью-Йорк, по крайней мере, за меня.
- Я хотел спросить о тиражировании вашей истории различными порталами США.
- Только два издания спросили разрешения. Остальные просто тиражировали и, конечно же, никто не заступался. Просто выпускали в свет как есть, пропиарившись на этой истории.
- Рассказывают много историй о людях, которые годами жили без визы в разных странах. Потом они просто выезжали с отметкой о нарушении, но никого не штрафовали и в тюрьму не грозились посадить.
- Я умоляла выпустить с запретом на дальнейший въезд. Просто говорила: «Пожалуйста, разрешите нам улететь! Мы больше никогда-никогда не приедем!» Нам очень нужно было попасть на свой самолёт.
- Сколько составил штраф за просроченную визу?
- 1500 рублей штраф и транзитная виза. Американцы просили визу на сутки, чтобы мы могли вылететь утром. Но российский консул сказал, что мы должны улететь до полуночи. То есть продлили ровно на просроченный день. Это когда наши билеты уже были недействительны и наш самолет уже четыре часа как улетел.
- Есть какие-то мысли, почему все это с вами произошло по такому сценарию?
- Я на телефоне со знакомой, которая 20 лет работает в Аэрофлоте. Она подсказала мне наиболее вероятную причину, почему меня задержали на границе и не пустили на рейс. Этот рейс, 102-й, был переполнен, там был лист ожидания. Знакомая проверила. 18 человек, включая VIP-пассажиров, ожидали возможности улететь в последний момент. Якобы в Шереметьево всегда на этом зарабатывали. Любыми способами снимали с рейса людей, чтобы перепродать их билеты. С меня должны были взять штраф и пустить в самолет, но решили перепродать три моих билета. И, с большой долей вероятности, перепродали за катастрофические деньги. По словам моей знакомой, это регулярная практика «Аэрофлота». Они же понимали, что я не оставлю ребенка одного в Шереметьево, ну они же не идиоты.
- Как сын выдержал эту ситуацию? Этот день был для вас чудовищно долгим и нервным. Воду хотя бы предложили?
- Конечно же, нас не кормили и не предложили даже воды. Что странно: любая американская авиакомпания дает ваучеры на минимальные хотя бы суммы, чтобы человек купил воду или сэндвич какой-то. «Аэрофлот» же не предложил не то что мне, бог со мной уже, даже детям воды за все это время.
Даня вел себя на удивление мужественно. Он успокаивал и меня, и второго мальчика, которому 10 лет, и пытался убедить меня, что все будет хорошо. И максимум, что мы теряем, это один день в школе. Еще пытался шутить на эту тему. Уверена, он просто не понимал до конца, что происходило и что вообще могло бы быть. Мне уже понарассказывали, как люди не могут выехать месяцами с просроченными визами и паспортами.
Кто-то рассказал историю, как перед носом человека пограничник порвал его американский паспорт и сказал: «Ну что, тварь, докажи, чей ты гражданин теперь». Страшно то, что когда в руках этих людей мало-мальская власть, ты беззащитен. Их можно только Лавровым и Путиным напугать. Никого другого они не боятся
- Хочется провести какие-то параллели между такими случаями. Почему так происходит именно в Москве?
- Я думаю, что они не всех пассажиров не любят. Синий паспорт - это как красная тряпка для быка. Америка - по умолчанию враг. Я же вижу как меняется их взгляд, когда я протягиваю свой паспорт и паспорт ребенка. Особенное отношение к эмигрантам. Не в этот приезд, а лет семь назад мне один пограничник так и сказал: «Ну, уехали! И что же не сидится в Америке? Все сюда лезете!»
При любой возможности унизить бывшего соотечественника они это сделают и с очень большим удовольствием. Ведь мой случай не единичен. В каждой группе, где распространили мой текст, а их около тысячи на сегодня, нашлось как минимум десять-пятнадцать человек с похожими историями.
- В какие дополнительные деньги вам обошлось это приключение? Народ шумел, дескать, деньги проела! И чем вообще думала?
- Ну то, что деньги проела - это никак и никого не касается. Миллионы людей ежедневно проводят свои отпуска точно так же. Я на этот отпуск собирала деньги с декабря и работаю слишком тяжело, чтобы еще и отказывать себе и своей семье в гастрономических развлечениях.
Понятное дело, что я потратила в Москве все до копейки, и мне совершенно не приходило в голову, что мне понадобятся какие-то деньги в аэропорту, кроме как заплатить за перевес багажа. Поэтому я и оставила 200$ на карте.
Расходы получились немалыми: три новых билета на Finnair, оплата перевеса багажа в Finnair вторично, отель в Хельсинки, предметы личной гигиены, все необходимое, что нужно для ночлега, и еда, конечно же. Ну, и пропавшие три билета на первый рейс. Чуть больше трех тысяч долларов. Слава богу, у меня есть друзья, которые прислали мне эти деньги сразу же и купили билет в течение десяти минут. Не представляю, что в таких ситуациях делают люди без друзей и без денег.
- Что вы решили в перспективе по поводу перелетов "Аэрофлотом"? В Москву же вы все равно будете летать, это понятно.
- "Аэрофлот" удобен, конечно, беспересадочными рейсами, но пока я не думаю ни о нем, ни о полетах в Москву. В следующем году мы летим в Киев и Тбилиси.