Недовольный вторыми ролями "Реал" собрался переманить Клоппа и потратить полмиллиарда на игроков

Руководители испанских клубов понимают, что Зинедин Зидан и Эрнесто Вальверде справляются со своими обязанностями не так, как им бы хотелось. Именно поэтому в клубах занялись поиском возможных кандидатов на пост главного тренера.

Юрген Клопп является приоритетным вариантом как для «Реала», так и для «Барселоны», утверждает As.

Кроме того, оба клуба хотят укрепить центр обороны и рассматривают приглашение немецкого тренера как возможность убедить защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка сменить клуб.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» под руководством Клоппа выиграл Лигу чемпионов. Сейчас клуб лидирует в АПЛ и является единственной командой лиги, которая в текущем сезоне не проиграла ни разу.

Кроме того, как сообщает As, мадридцы имеют 156 миллионов евро ликвидных активов, которые они могут потратить на покупку новых игроков.

Кроме того, «Реал» может взять кредит – 285 миллионов евро на выгодных условиях и с адекватной процентной ставкой, если они захотят приобрести топ-футболистов следующим летом.

Таким образом, общий трансферный бюджет мадридцев на ближайшие два трансферных окна может составить 441 миллион.

По информации источника, приоритетной целью «Реала» на лето 2020 года по-прежнему является нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

«Реал» попытается убедить Мбаппе не подписывать новый контракт с «ПСЖ», что будет означать, что французский клуб будет вынужден продать его следующим летом.