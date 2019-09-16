Введение электронных виз в РФ может обернуться для Эстонии неприятными последствиями

"В настоящее время Россия активно поощряет свой туристический сектор, как въездной, так и внутренний. Для того, чтобы повысить интерес к поездкам в Россию, в начале лета было упрощено оформление виз для поездок в Калининград и на Дальний Восток. Это быстро показало хорошие результаты, число туристов стремительно выросло. Теперь же появятся и новые места, попасть в которые можно по электронной визе - это Санкт-Петербург и Ленинградская область", - сказала rus.err.ee туристический представитель Эстонии в России, атташе посольства ЭР по вопросам туризма Илона Кбеян.