Галерея и видео: автомобиль врезался в пассажирский поезд
Сегодня утром в 9.16 в Центр тревоги сообщили, что в деревне Тайксе, волость Тюри, Ярвамаа, произошла авария на железной дороге, передает Järva Teataja.
По первоначальной информации, легковой автомобиль врезался в пассажирский поезд.
Пресс-секретарь Ляэнаской префектуры Кристи Райдла сказала, что в легковом автомобиле Renault находилось двое человек. Оба пострадали и были доставлены в больницу для проверки. Водитель автомобиля был трезв.
Пресс-секретарь Ляэнаского спасательного центра Марис Мооритс сказала, что спасали устранили опасность возгорания легкового автомобиля и проверили находившихся в поезде людей, никто из них не пострадал.
Пассажирский поезд следовал из Вильянди в Таллинн. Из-за аварии на данном отрезке железной дороги нарушено движение. Дополнительная информация здесь.