Галерея и видео: автомобиль врезался в пассажирский поезд

По первоначальной информации, легковой автомобиль врезался в пассажирский поезд.

Пресс-секретарь Ляэнаской префектуры Кристи Райдла сказала, что в легковом автомобиле Renault находилось двое человек. Оба пострадали и были доставлены в больницу для проверки. Водитель автомобиля был трезв.

Пресс-секретарь Ляэнаского спасательного центра Марис Мооритс сказала, что спасали устранили опасность возгорания легкового автомобиля и проверили находившихся в поезде людей, никто из них не пострадал.