В Нарве произошла стрельба
Несколько минут назад в полицию поступило тревожное сообщение о том, что возле дома, который расположен на улице Таллиннское шоссе в Нарве, произошла стрельба, в результате которой пострадал мужчина, сообщила пресс-служба полиции.
Стрелявший сбежал с места происшествия. У пострадавшего ранение в руку, ему оказывают первую помощь.
Полиция начинает операцию по задержанию человека, который стрелял и для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
В случае, если вы стали свидетелем стрельбы, то просим незамедлительно связаться с полицией по короткому номеру 112.