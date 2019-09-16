Пн, 16.09.2019
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В Нарве произошла стрельба
Полиция просит помощи очевидцев

Пистолет. Снимок иллюстративный.

ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

Несколько минут назад в полицию поступило тревожное сообщение о том, что возле дома, который расположен на улице Таллиннское шоссе в Нарве, произошла стрельба, в результате которой пострадал мужчина, сообщила пресс-служба полиции.

Стрелявший сбежал с места происшествия. У пострадавшего ранение в руку, ему оказывают первую помощь.

Полиция начинает операцию по задержанию человека, который стрелял и для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

В случае, если вы стали свидетелем стрельбы, то просим незамедлительно связаться с полицией по короткому номеру 112.

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