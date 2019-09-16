В Нарве произошла стрельба: подозреваемый задержан

Стрелявший сбежал с места происшествия. У пострадавшего ранение в руку, ему оказывают первую помощь.

Полиция начала операцию по задержанию человека, который стрелял и для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Около 13.00 пресс-служба Департамента полиции и погранохраны сообщила, что сегодня в 12.10 полиция задержала 49-летнего мужчину, которого есть основание подозревать в стрельбе сегодня утром в Нарве. Подозреваемый был задержан на ул. Уускюла, при задержании он не оказал сопротивления.

Полиция получила сообщение о стрельбе сегодня утром в 9.10 в Нарве у дома на проспекте Кангеласте. В результате стрельбы пострадал 30-летний мужчина, которому оказали первую помощь и отправили в больницу. Стрелявший скрылся с места происшествия, после чего была начата полицейская операция, в которой были задействованы полицейские, группа быстрого реагирования и служебная собака.

Руководитель Нарвского отделения полиции Сергей Андреев сказал, что по имеющейся информации, стрелявший и пострадавший знакомы, мотив происшествия был личный.