В Нарве произошла стрельба: подозреваемый задержан

Сегодня утром в полицию поступило тревожное сообщение о том, что возле дома, который расположен на Таллиннском шоссе в Нарве, произошла стрельба, в результате которой пострадал мужчина, сообщила пресс-служба полиции.
Стрелявший сбежал с места происшествия. У пострадавшего ранение в руку, ему оказывают первую помощь.
Полиция начала операцию по задержанию человека, который стрелял и для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Около 13.00 пресс-служба Департамента полиции и погранохраны сообщила, что сегодня в 12.10 полиция задержала 49-летнего мужчину, которого есть основание подозревать в стрельбе сегодня утром в Нарве. Подозреваемый был задержан на ул. Уускюла, при задержании он не оказал сопротивления.
Полиция получила сообщение о стрельбе сегодня утром в 9.10 в Нарве у дома на проспекте Кангеласте. В результате стрельбы пострадал 30-летний мужчина, которому оказали первую помощь и отправили в больницу. Стрелявший скрылся с места происшествия, после чего была начата полицейская операция, в которой были задействованы полицейские, группа быстрого реагирования и служебная собака.
Руководитель Нарвского отделения полиции Сергей Андреев сказал, что по имеющейся информации, стрелявший и пострадавший знакомы, мотив происшествия был личный.
Старший прокурор Вируской окружной прокуратуры Гюнтер Коовит сказал, что нападение было направленно на конкретного человека. «Для выяснения обстоятельств начато уголовное производство по статье попытка убийства. Все детали произошедшего сейчас в интересах следствия невозможно обнародовать, но принимая их во внимание, могу сказать, что прокуратура будет ходатайствовать у суда разрешение о взятии под стражу», - добавил старший прокурор.