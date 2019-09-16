Конор Макгрегор вернется на ринг в декабре, Флойд Мэйвезер подерется с Мэнни Пакьяо

Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор сообщил дату возвращения в октагон.

«Дублин, 14 декабря», – сказал Конор.

Cвой последний на данный момент бой Макгрегор провел на UFC 229, где проиграл чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову болевым приемом в четвертом раунде.

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мэйвезер сообщил, что в данный момент ведет переговоры с чемпионом WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо относительно матча-реванша в Японии.

«Мани Мэй, мани Мэй, мани Мэй. Это моя команда в Токио, Япония. TMT Токио. И, конечно же, я Флойд Мэйвезер.

Сейчас я работаю над вывеской Мэйвезер против Паккьяо прямо здесь, в Токио, Япония. Оставайтесь с нами», – сказал Мэйвезер.