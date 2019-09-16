Конор Макгрегор вернется на ринг в декабре, Флойд Мэйвезер подерется с Мэнни Пакьяо

Легенды ринга Конор Макгрегор и Флойд Мэйвезер объявили о возвращении в на ринг, передает Sports.ru.
Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор сообщил дату возвращения в октагон.
«Дублин, 14 декабря», – сказал Конор.
Cвой последний на данный момент бой Макгрегор провел на UFC 229, где проиграл чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову болевым приемом в четвертом раунде.
Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мэйвезер сообщил, что в данный момент ведет переговоры с чемпионом WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо относительно матча-реванша в Японии.
«Мани Мэй, мани Мэй, мани Мэй. Это моя команда в Токио, Япония. TMT Токио. И, конечно же, я Флойд Мэйвезер.
Сейчас я работаю над вывеской Мэйвезер против Паккьяо прямо здесь, в Токио, Япония. Оставайтесь с нами», – сказал Мэйвезер.
B мае 2015 года в Лас-Вегасе Флойд победил Пакьяо решением судей. Бой побил рекорды платной трансляции и принес самые большие гонорары обоим бойцам в истории бокса.