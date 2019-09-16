Пн, 16.09.2019
Со мной говорили таким образом, что возникло ощущение, что я попал в банду. Киган Макбрайд
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  • В Кивиыли пьяный водитель устроил ДТП: один человек в больнице

В Кивиыли пьяный водитель устроил ДТП: один человек в больнице

Полицейская машина. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig

Накануне вечером в результате ДТП, который устроил нетрезвый водитель, в Кивиыли пострадал 57-летний мужчина, передает Rus.ERR.

По сообщению полиции, инцидент произошел в 19:30  у дома №13 на бульваре Вабадузе, где автомобиль Volvo V70, выезжая с второстепенной дороги на главную, столкнулся с минивэном Volkswagen Transporter.

В результате ДТП 57-летний водитель минивэна был доставлен в Ида-Вирускую центральную больницу.

За рулем Volvo находился 60-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. Полиция считает, что он не уступил дорогу второму участнику происшествия.

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