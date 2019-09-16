В Кивиыли пьяный водитель устроил ДТП: один человек в больнице

Накануне вечером в результате ДТП, который устроил нетрезвый водитель, в Кивиыли пострадал 57-летний мужчина, передает Rus.ERR.
По сообщению полиции, инцидент произошел в 19:30 у дома №13 на бульваре Вабадузе, где автомобиль Volvo V70, выезжая с второстепенной дороги на главную, столкнулся с минивэном Volkswagen Transporter.
В результате ДТП 57-летний водитель минивэна был доставлен в Ида-Вирускую центральную больницу.
За рулем Volvo находился 60-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. Полиция считает, что он не уступил дорогу второму участнику происшествия.