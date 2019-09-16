Спрос на новые iPhone оказался выше ожиданий аналитиков

Куо указывает на несколько факторов, благодаря которым спрос оказался выше ожиданий, пишет ixbt.com. Во-первых, iPhone 11 оказался на 50 долларов (45 евро) дешевле предшественника на старте продаж. Во-вторых, пользователям понравились новые цвета. Если точнее, в случае iPhone 11 это зеленый и пурпурный, а в случае старших моделей — зеленый. При этом аналитик отмечает, что имеются проблемы в производстве стекла для зеленых версий iPhone 11 Pro и 11 Pro Max, так что такие версии первое время могут быть в дефиците.