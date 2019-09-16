Пн, 16.09.2019
Кто эту мразь ничтожную раскручивает? Кто это все накручивает? Та самая либерастня пытается поднять его наверх! Владимир Соловьев

Самые дешевые авиарейсы: в солнечную Прагу всего за 40 евро!

Прага.

ФОТО: Caro / Ruffer / Caro / Ruffer

Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и hetked.ee.

Туда-обратно из Риги в Берлин начиная с 20 евро

Туда-обратно из Риги в Прагу начиная с 30 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Японию начиная с 450 евро

Туда-обратно из Риги в Татры с 49 евро

Туда-обратно из Таллинна в Жирону начиная с 97 евро

Туда-обратно из Таллинна в Афины начиная со 102 евро

Туда-обратно из Таллинна в Брюссель начиная с 79 евро

Туда-обратно из Таллинна в Анталью начиная со 190 евро

Туда-обратно из Таллинна в Каплин начиная с 435 евро

Туда-обратно из Таллинна во Вьетнам начиная с 476 евро

Туда-обратно из Таллинна в Мадагаскар начиная с 692 евро

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