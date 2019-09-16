Rus.Postimees.eeГлобусСамые дешевые авиарейсы: в солнечную Прагу всего за 40 евро!Самые дешевые авиарейсы: в солнечную Прагу всего за 40 евро!rus.postimees.ee 16 сентября 2019, 10:43Прага.ФОТО: Caro / Ruffer / Caro / RufferPostimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и hetked.ee.Туда-обратно из Риги в Берлин начиная с 20 евроТуда-обратно из Риги в Прагу начиная с 30 евроТуда-обратно из Хельсинки в Японию начиная с 450 евроТуда-обратно из Риги в Татры с 49 евроТуда-обратно из Таллинна в Жирону начиная с 97 евроТуда-обратно из Таллинна в Афины начиная со 102 евроТуда-обратно из Таллинна в Брюссель начиная с 79 евроТуда-обратно из Таллинна в Анталью начиная со 190 евроТуда-обратно из Таллинна в Каплин начиная с 435 евроТуда-обратно из Таллинна во Вьетнам начиная с 476 евроТуда-обратно из Таллинна в Мадагаскар начиная с 692 евро авиарейсыберлинпрагаригахельсинки