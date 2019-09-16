Андрей Коробейник: роль парламента в законотворчестве падает с каждым годом

По словам Керсти Сарапуу, в течение первых месяцев работы фракции ее члены проявили высокую степень мотивированности. «Надеюсь, такой настрой и командный дух сохранятся и впредь. Фракция центристов является важным партнером для правительства, и мы со своей стороны сделаем все, чтобы наилучшим образом защищать интересы как наших избирателей, так и всех жителей Эстонии», - отметила Сарапуу.

Вступивший в апреле в Центристскую партию Андрей Коробейник, комментируя свое назначение поблагодарил однопартийцев за оказанное доверие, а также обозначил приоритеты своей дальнейшей работы. «Для меня главная задача в руководстве фракцией - это выполнение нашей предвыборной программы. Центристская фракция - самая большая в коалиции и мы пока что не до конца используем свой потенциал», - сказал Коробейник.

«Мне самому в первую очередь близки вопросы прав национальных меньшинств, а именно, вопросы гражданства и образования, а также налоговой политики и прямой демократии. В каждой из этих областей можно сделать очень много, причем не только в правительстве, но и в парламенте. Роль парламента в законотворчестве падает с каждым годом. На мой взгляд, так быть не должно. Я уверен, что уже в этом году мы сможем реализовать несколько важных обещаний нашим избирателям», - пояснил он.