Понедельник для эстонских борцов сложился сверхнеудачно

Главная надежда Эстонии, Хейки Наби в весовой категории до 130 кг, прекратил борьбу за золото в 1/8 финала. Если в квалификации Наби без особых проблем раозбрался с венесуэльцем Мойзе Сальвадором, то с кубинцем Оскаром Пино дела пошли гораздо хуже. Наби проигрывал по ходу поединка 0:1, но сумел сравнять счет, однако кубинец сумел перехватить инициативу и набрал еще один балл, оказашийся решающим - 1:2.