Пн, 16.09.2019
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Понедельник для эстонских борцов сложился сверхнеудачно

Хейки Наби

ФОТО: Kadir Caliskan / imago images / Kadir Caliskan

В Нурсултане проходит чемпионат мира по греко-римской борьбе. К сожалению, из выступавших сегодня борцов никто не сможет побороться за золотые медали.

Главная надежда Эстонии, Хейки Наби в весовой категории до 130 кг, прекратил борьбу за золото в 1/8 финала. Если в квалификации Наби без особых проблем раозбрался с венесуэльцем Мойзе Сальвадором, то с кубинцем Оскаром Пино дела пошли гораздо хуже. Наби проигрывал по ходу поединка 0:1, но сумел сравнять счет, однако кубинец сумел перехватить инициативу и набрал еще один балл, оказашийся решающим - 1:2.

В весовой категории до 60 килограмм Хелару Мягисалу и Денис Болунов без шансов уступили своим соперникам Виктору Чебану (Молдавия) и чемпиону Европы Атакану Юкселю из Турции.

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