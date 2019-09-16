Cегодня в течение часа можно было заправиться бесплатно. Вы успели?

В целях пропаганды потребления "зеленого" топлива компания Alexela сегодня предоставила возможность в течение часа бесплатно заправляться климатически нейтральным биометаном. Предприятие тем самым обращает внимание общественности на важность достижения целей по климатической нейтральности, для чего необходимы решительные шаги, пишет Postimees.
"Достижение климатических целей требует срочных действий", - сказал член правления Alexela Алан Вахт.
"Безусловно, самым дешевым решением на сегодняшний день является газообразное топливо, которое, помимо немедленной экономии окружающей среды, дает потребителям заметную победу над бензином и дизельным топливом в их кошельках. Например, при использовании газа в качестве топлива поездка на 100 км обойдется всего в 3 евро, а за год траты составят лишь 600 евро", - сказал Вахт, отметив, что такая экономия, как с точки зрения окружающей среды, так и кошелька, должна понравиться всем.
Сегодня с 10 до 11 часов клиенты Alexela могли бесплатно заправить машины на газовых двигателях эстонским биометаном CNG на заправках в Тарту, Выру, Юри и в Таллинне - на Сикупилли и в Пяэскюла
Кроме того, в течение всей недели заправляться автогазом LPG на заправках сети можно по особой цене: из обычной цены вычтены топливный акциз и налог с оборота. Автогаз LPG на заправках Alexela по всей Эстонии доступен по специальной цене с 16 по 22 сентября.