Cегодня в течение часа можно было заправиться бесплатно. Вы успели?

"Достижение климатических целей требует срочных действий", - сказал член правления Alexela Алан Вахт.

"Безусловно, самым дешевым решением на сегодняшний день является газообразное топливо, которое, помимо немедленной экономии окружающей среды, дает потребителям заметную победу над бензином и дизельным топливом в их кошельках. Например, при использовании газа в качестве топлива поездка на 100 км обойдется всего в 3 евро, а за год траты составят лишь 600 евро", - сказал Вахт, отметив, что такая экономия, как с точки зрения окружающей среды, так и кошелька, должна понравиться всем.

Сегодня с 10 до 11 часов клиенты Alexela могли бесплатно заправить машины на газовых двигателях эстонским биометаном CNG на заправках в Тарту, Выру, Юри и в Таллинне - на Сикупилли и в Пяэскюла