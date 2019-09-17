Вт, 17.09.2019
Кто эту мразь ничтожную раскручивает? Кто это все накручивает? Та самая либерастня пытается поднять его наверх! Владимир Соловьев
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Подпишитесь на рассылку Rus.Postimees и выиграйте спортивные часы!

ФОТО: Kollaaž

Хотите, чтобы новости сами приходили к вам? Рассылка Rus.Postimees поможет всегда быть в курсе того, что происходит в Эстонии и мире. Подпишитесь и сможете выиграть не только время на чтении новостей, но и полезные спортивные часы. 2 октября 2019 мы разыграем пять пар смарт-часов Acme среди всех подписчиков рассылки Rus.Postimees на момент проведения розыгрыша.

Как участвовать?

1. Подпишитесь на новостную рассылку Rus.Postimees ЗДЕСЬ, читайте наши самые интересные материалы и ждите результатов розыгрыша 2 октября.

2. Уже подписаны? Спасибо, что читаете нас! Вам осталось дождаться результатов розыгрыша 2 октября.

Результаты розыгрыша будут объявлены на портале 2 октября. Редакция свяжется с победителями, призы будут ждать их в Таллинне.

Rus.Postimees – больше чем новости!

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