Подпишитесь на рассылку Rus.Postimees и выиграйте спортивные часы!

Хотите, чтобы новости сами приходили к вам? Рассылка Rus.Postimees поможет всегда быть в курсе того, что происходит в Эстонии и мире. Подпишитесь и сможете выиграть не только время на чтении новостей, но и полезные спортивные часы. 2 октября 2019 мы разыграем пять пар смарт-часов Acme среди всех подписчиков рассылки Rus.Postimees на момент проведения розыгрыша.
Как участвовать?
1. Подпишитесь на новостную рассылку Rus.Postimees ЗДЕСЬ, читайте наши самые интересные материалы и ждите результатов розыгрыша 2 октября.
2. Уже подписаны? Спасибо, что читаете нас! Вам осталось дождаться результатов розыгрыша 2 октября.
Результаты розыгрыша будут объявлены на портале 2 октября. Редакция свяжется с победителями, призы будут ждать их в Таллинне.
Rus.Postimees – больше чем новости!