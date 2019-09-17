Возмущенная читательница обвиняет дигирегистратуру в том, что ее номерок отдали другому пациенту

В редакцию портала Rus.Postimees обратилась читательница Елена с жалобой на сбой в работе общегосударственной дигитальной регистратуры. По словам читательницы, забронированное ею время просто отдали другому пациенту. Разбираемся, что произошло.
В общегосударственной дигитальной регистратуре Елена забронировала номерок к ортопеду в Северо-эстонской региональной больнице. Затем она решила на всякий случай проверить, все ли в порядке, и обнаружила, что якобы забронированное ею время уже занято другим человеком.
"Так расстроена, что слов нет. Сегодня ходила, ничего не добилась. Кто будет отвечать?" - сокрушается читательница. Мимоходом Елена досадует, что система на эстонском языке, а в службе поддержке объяснить ей по-русски, что произошло, так и не смогли. В произошедшем пациентка винит сбой в системе. Но был ли сбой?
Пресс-секретарь Северо-эстонской региональной больницы (PERH) Хеде Луйк сообщила со ссылкой на службу развития инфосистем больницы, что система бронирования работает следующим образом: пользователь делает запрос, а в ответ получает все свободные на тот момент даты, соответствующие его условиям.
Однако в то же самое время могут делать запрос:
1. Пациенты в дигирегистратуре PERH
2. Пациенты в общегосударственной дигирегистратуре
3. Специалисты по обслуживанию клиентов, врачи и медсестры в дигирегистратуре PERH
Как объяснила Луйк, забронировать время может пользователь, который первым подтвердит выбранное время, остальным же придет уведомление о том, что эта дата уже забронирована другим пациентом.
В системе PERH видно, также это подтвердили в Центре инфосистем здоровья и благополучия (TEHIK), что Елена, попытавшаяся забронировать уже занятое время, получила уведомление об ошибке. Однако в PERH не видят отправленного текста и не могут утверждать, что слова были верно подобраны. Разработчики PERH и TEHIK работают над выявлением возможной ошибки.