Возмущенная читательница обвиняет дигирегистратуру в том, что ее номерок отдали другому пациенту

В общегосударственной дигитальной регистратуре Елена забронировала номерок к ортопеду в Северо-эстонской региональной больнице. Затем она решила на всякий случай проверить, все ли в порядке, и обнаружила, что якобы забронированное ею время уже занято другим человеком.

"Так расстроена, что слов нет. Сегодня ходила, ничего не добилась. Кто будет отвечать?" - сокрушается читательница. Мимоходом Елена досадует, что система на эстонском языке, а в службе поддержке объяснить ей по-русски, что произошло, так и не смогли. В произошедшем пациентка винит сбой в системе. Но был ли сбой?

Пресс-секретарь Северо-эстонской региональной больницы (PERH) Хеде Луйк сообщила со ссылкой на службу развития инфосистем больницы, что система бронирования работает следующим образом: пользователь делает запрос, а в ответ получает все свободные на тот момент даты, соответствующие его условиям.

Однако в то же самое время могут делать запрос:

1. Пациенты в дигирегистратуре PERH

2. Пациенты в общегосударственной дигирегистратуре

3. Специалисты по обслуживанию клиентов, врачи и медсестры в дигирегистратуре PERH

Как объяснила Луйк, забронировать время может пользователь, который первым подтвердит выбранное время, остальным же придет уведомление о том, что эта дата уже забронирована другим пациентом.