Марти Куузик по-прежнему хочет получить от государства компенсацию более чем в 30 000 евро

Покинувший пост министра внешней торговли и ИТ в связи с подозрением в применении насилия к членам семьи Марти Куузик, несмотря на то, что являлся министром всего один день по сей день пытается получить от государства солидную компенсацию за расторжение трудовых отношений, пишет Virumaa Teataja.
Марти Куузик подал в административный суд жалобу, в которой просит проверить законность письма, отправленного 30 апреля Юри Ратасом. Иными словами, он хочет установить, что был освобожден от занимаемой им должности по предложению премьер-министра Юри Ратаса. Также он хочет получить компенсацию, которая равна зарплате за шесть месяцев, то есть 31 458,36 евро.
Предварительное заседание по данному вопросу состоится в Таллиннском административном суде 15 октября.
Представителем Марти Куузика в суде будет присяжный адвокат Кллике Намм, а правитлеьство будет представлять присяжный адвокат Мартин Тийпан.
30 апреля Марти Куузик подал премьер-министру Юри Ратасу заявление об отставке с поста министра по делам внешней торговли и ИТ. В заявлении Куузик сообщил, что подает в отставку с поста министра в интересах спокойной работы правительства, восстановления своей репутации и защиты интересов своей семьи.
«Я подал председателю партии EKRE Марту Хельме и премьер-министру Юри Ратасу заявление об отставке с поста министра. Я по-прежнему заявляю, что предъявляемые мне обвинения — это клевета, я не применяю насилие, - сообщил Куузик.
Ранее премьер-министр Юри ратас сообщил, что проработавший на посту министра внешнеей торговли и ИТ Марти Куузик не имеет права на компенсацию.
"Права на компенсацию у него нет: это вытекает из Закона о правительстве республики, если министр уходит в отставку по собственному желанию", - пояснил Ратас, который присутствовал на совещании, где Куузик сказал, что решил уйти в отставку. По словам премьера, на той встрече никто Куузику никакой компенсации не обещал.
"В то же время Эстония — демократическое государство, и люди имеют право предъявлять требования, а если требования не исполняются, люди имеют право обращаться в суд", - сказал Ратас.
После назначения Куузика на пост министра, в СМИ появилась информация о том, что новоиспеченный министр якобы применял насилие по отношению к своей жене. Для проверки обвинений в адрес министра Марти Куузика было возбуждено уголовное дело.
10 октября в суде состоится предварительное заседание по делу, в рамках которого Куузика обвиняют в семейном насилии.