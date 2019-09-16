Марти Куузик по-прежнему хочет получить от государства компенсацию более чем в 30 000 евро

Марти Куузик подал в административный суд жалобу, в которой просит проверить законность письма, отправленного 30 апреля Юри Ратасом. Иными словами, он хочет установить, что был освобожден от занимаемой им должности по предложению премьер-министра Юри Ратаса. Также он хочет получить компенсацию, которая равна зарплате за шесть месяцев, то есть 31 458,36 евро.

Предварительное заседание по данному вопросу состоится в Таллиннском административном суде 15 октября.

Представителем Марти Куузика в суде будет присяжный адвокат Кллике Намм, а правитлеьство будет представлять присяжный адвокат Мартин Тийпан.

30 апреля Марти Куузик подал премьер-министру Юри Ратасу заявление об отставке с поста министра по делам внешней торговли и ИТ. В заявлении Куузик сообщил, что подает в отставку с поста министра в интересах спокойной работы правительства, восстановления своей репутации и защиты интересов своей семьи.

«Я подал председателю партии EKRE Марту Хельме и премьер-министру Юри Ратасу заявление об отставке с поста министра. Я по-прежнему заявляю, что предъявляемые мне обвинения — это клевета, я не применяю насилие, - сообщил Куузик.

Ранее премьер-министр Юри ратас сообщил, что проработавший на посту министра внешнеей торговли и ИТ Марти Куузик не имеет права на компенсацию.

"Права на компенсацию у него нет: это вытекает из Закона о правительстве республики, если министр уходит в отставку по собственному желанию", - пояснил Ратас, который присутствовал на совещании, где Куузик сказал, что решил уйти в отставку. По словам премьера, на той встрече никто Куузику никакой компенсации не обещал.

"В то же время Эстония — демократическое государство, и люди имеют право предъявлять требования, а если требования не исполняются, люди имеют право обращаться в суд", - сказал Ратас.

После назначения Куузика на пост министра, в СМИ появилась информация о том, что новоиспеченный министр якобы применял насилие по отношению к своей жене. Для проверки обвинений в адрес министра Марти Куузика было возбуждено уголовное дело.