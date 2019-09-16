Пн, 16.09.2019
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В Италии прошли массовые аресты футбольных фанатов

Фанаты "Ювентуса"

ФОТО: Jonathan Moscrop / Sportimage/PA Images

Итальянская полиция в понедельник утром проводит аресты лидеров 12 фанатских группировок ведущего футбольного клуба страны туринского "Ювентуса" по обвинению в вымогательствах и применении насилия, сообщает Р-Спорт.

По версии прокуратуры, ими была создана преступная группа, которая требовала от клуба билеты на домашние матчи, чтобы заниматься их спекуляцией, говорится в сообщении полиции Турина.

С заявлением в правоохранительные органы обратились сами представители "Ювентуса". В конце чемпионата 2017-2018 годов клуб отменил некоторые привилегии для организованных групп фанатов, что привело к ответной реакции их лидеров, которые предприняли преступную стратегию для "восстановления" этих бонусов и утверждения "позиции силы" по отношению к руководству команды, отметили в полиции.

В числе вменяемых главарям фанатов преступлений – вымогательство с отягчающими обстоятельствами, отмывание денежных средств и насилие. Проведены обыски в ряде итальянских городов, подозреваемыми в рамках следствия стали еще 37 человек.

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