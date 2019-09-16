В Италии прошли массовые аресты футбольных фанатов

По версии прокуратуры, ими была создана преступная группа, которая требовала от клуба билеты на домашние матчи, чтобы заниматься их спекуляцией, говорится в сообщении полиции Турина.

С заявлением в правоохранительные органы обратились сами представители "Ювентуса". В конце чемпионата 2017-2018 годов клуб отменил некоторые привилегии для организованных групп фанатов, что привело к ответной реакции их лидеров, которые предприняли преступную стратегию для "восстановления" этих бонусов и утверждения "позиции силы" по отношению к руководству команды, отметили в полиции.