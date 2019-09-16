Huawei подтвердила, что в Mate 30 не будет Google Play и других сервисов Google

Слух о том, что компания Huawei не сможет использовать сервисы и приложения Google в своем новом флагмане Mate 30, обрел официальное подтверждение. Глава подразделения потребительского ПО Huawei, доктор Ванг Ченглу, подтвердил этот факт, а также сообщил, что в компании активно работают над вариантами замены известных приложений. Например, навигационная программа будет получена от другого поставщика — и она заменит Карты Google.

Правда, пока непонятно, как именно Huawei заменит приложения, глубоко интегрированные в платформу. Например, если к Gmail можно получить доступ при помощи стороннего почтового клиента, с другими приложениями типа облачного хранилища Google Drive или Календаря, все так просто не пройдет. Будет интересно посмотреть, как в Huawei решат эти проблемы и какой в итоге магазин приложений будет предложен пользователям.

Вместе с тем, в Mate 30 по-прежнему будет использоваться Android, причем сразу Android 10 и с интерфейсом EMUI 10. Модели линейки Mate 30 станут первыми смартфонами Huawei с финальной версией EMUI 10, Huawei P30 и P30 Pro получат ее в ноябре, а модели линеек Mate 20 и Honor 20 — в декабре.

По данным отчета Nikkei Asian Review, Mate 30 станет первым смартфоном Huawei без сервисов и приложений Google, но не единственным. Вторым окажется флагман Mate X — и задержка с его выпуском как раз может быть частично связана с переходом на альтернативные приложения. Аналитики отмечают, что это негативно скажется на продажах — они могут снизиться на 10 миллионов в текущем году. Впрочем, все будет зависеть от того, насколько понравится пользователям предложенная Huawei альтернатива.

Ну а если ситуация не разрешится до следующего года, то Huawei переведет свои смартфоны на ОС HarmonyOS. И первым таким аппаратом может стать Huawei P40.