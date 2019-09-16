Пн, 16.09.2019
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  • Все, что вы хотели знать о происхождении слова tibla

Все, что вы хотели знать о происхождении слова tibla

Российский флаг. Иллюстративное фото.

ФОТО: Aleksander Demjantšuk/Tass/Scanpix

Популярный российский образовательный сайт Arzamas опубликовал статью "12 слов, позволяющих понять эстонскую культуру". В числе прочего в материале можно ознакомиться с этимологией небезвызвестного слова tibla.

В тексте отмечается, что непростые, хотя и длительные (в несколько столетий) отношения эстонцев и русских не могли не отразиться на языке.

«Сначала так называли русского мужика с грубыми и хамоватыми замашками, позднее слово расширило свое значение, и теперь это просто любой выходец из России, который не нравится вашему эстоноязычному собеседнику. Народная молва приписывает слову матерное происхождение (якобы от "Ты, …"), этимологи­ческий словарь же возводит его к выходцам из города Витебска — витебля­нам. В те времена, когда Витебск входил в состав Российской империи, многие его жители переезжали в Эстонию в поисках заработка», - отмечает автор статьи.

Существует и другое, менее грубое, прозвище русских — sibulad (в переводе значит «луковицы»). Это прозвище связано с живущими на берегу Чудского озера русскими староверами, традиционный промысел которых — выращивание лука.

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