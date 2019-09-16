Все, что вы хотели знать о происхождении слова tibla

В тексте отмечается, что непростые, хотя и длительные (в несколько столетий) отношения эстонцев и русских не могли не отразиться на языке.

«Сначала так называли русского мужика с грубыми и хамоватыми замашками, позднее слово расширило свое значение, и теперь это просто любой выходец из России, который не нравится вашему эстоноязычному собеседнику. Народная молва приписывает слову матерное происхождение (якобы от "Ты, …"), этимологи­ческий словарь же возводит его к выходцам из города Витебска — витебля­нам. В те времена, когда Витебск входил в состав Российской империи, многие его жители переезжали в Эстонию в поисках заработка», - отмечает автор статьи.