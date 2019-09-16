Песков: атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии обернется негативными последствиями для мировых рынков энергетики

"Что касается самого инцидента, то мы уже говорили, что это очень и очень неприятная история, естественно, с негативными последствиями для мировых рынков энергетики", - сказал он журналистам.

"Мы надеемся, что саудовская сторона в самое ближайшее время сможет справиться с тем ущербом, который и был нанесен в результате этой атаки", - продолжил Песков.