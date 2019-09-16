Пн, 16.09.2019
Кто эту мразь ничтожную раскручивает? Кто это все накручивает? Та самая либерастня пытается поднять его наверх! Владимир Соловьев
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  • Песков: атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии обернется негативными последствиями для мировых рынков энергетики

Песков: атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии обернется негативными последствиями для мировых рынков энергетики

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Дмитрий Песков.

ФОТО: Mikhail Metzel / Mikhail Metzel/TASS

Атака на нефтяные объекты в Саудовской Аравии повлечет негативные последствия для мировых энергетических рынков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается самого инцидента, то мы уже говорили, что это очень и очень неприятная история, естественно, с негативными последствиями для мировых рынков энергетики", - сказал он журналистам.

"Мы надеемся, что саудовская сторона в самое ближайшее время сможет справиться с тем ущербом, который и был нанесен в результате этой атаки", - продолжил Песков.

Вместе с тем пресс-секретарь президента воздержался от ответа на вопрос, планирует ли Россия после данного инцидента наращивать объемы добычи нефти.

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