Известный своим суровым нравом бывший судья Кунман вступил в партию EKRE

По имеющимся у BNS данным, 68-летний Кунман подал заявление о вступлении в EKRE почти месяц назад — 20 августа, в День восстановления независимости Эстонии.

Лео Кунман – известный эстонский бывший судья, подчеркивавший, что в своей деятельности он следует букве и духу Конституции, в соответствии с которой суд в Эстонии независим и свободен в своих решениях.

Лео Кунман – один из самых противоречивых сотрудников эстонского правосудия, бывший судья Харьюского уездного суда Лео Кунман который в августе 2018 года вышел на пенсию, пиcал Postimees. Его продолжавшаяся 24 года карьера судьи была уникальной, поскольку за эти годы он сам успел оказаться под следствием по уголовному делу, заработал три дисциплинарных наказания, но при этом вершил правосудие до своего 68-летия, то есть до момента, когда продолжать эту работу ему уже было нельзя по закону.

Испытавший на собственном опыте все перипетии уголовного процесса, переживший суды над своими сыновьями суровый Кунман стал подвергать суровой критике прокуратуру и Полицию безопасности. По словам бывшего судьи, уголовный процесс над ним был местью ему со стороны прокуратуры.