Эксперты разошлись во мнениях: повлечет ли конец второй пенсионной ступени образование пузыря недвижимости?

Инициаторы пенсионной реформы говорят, что помимо инвестиций и оплаты долгосрочных кредитов люди могли бы использовать деньги со второй пенсионной ступени на покупку недвижимости. Это вызвало недовольство в Банке Эстонии, вице-президент которого Юло Каазик сказал, что так цены на недвижимость могут взлететь до потолка и спровоцировать пузырь, подобно тому, который был на пике бума недвижимости.

Стоит подчеркнуть, что точный план пенсионной реформы еще не известен: кто, когда и в каком объеме сможет забирать деньги из второй ступени, пока только определяется.

На сегодняшний день министр финансов Мартин Хельме сказал, что ходатайства можно будет подавать со следующего лета, а первые выплаты произойдут в начале 2021 года. Согласно предварительному плану, деньги можно будет забирать частями и не более, чем 10 000 евро за раз.

Взнос по ипотеке

Средства из второй ступени помогли бы собрать сумму, необходимую для первого взноса по жилищному кредиту при покупке недвижимости. С учетом того, что каждый пятый домашний кредит берется при поручительстве Kredex, то есть при самофинансировании в объеме около 10 000 евро, освобождающаяся в процессе пенсионной реформы сумма сформировала бы значительную часть требуемого взноса.

По словам директора Pindi Kinnisvara Пеэпа Соомана, ясно, что многие заберут свои деньги из второй ступени. Это означает, что праздник потребления продолжится и охватит всё, начиная с алкоголя и электроники и заканчивая недвижимостью.

Cооман признал, что деньги, которые заберут из второй ступени, будут не очень большими, но станут хорошим подспорьем при выплате взноса по ипотеке. "Молодые люди в возрасте до 30 лет получат из второй ступени на руки несколько тысяч евро, добавят еще несколько и наберут на первый взнос. Это было бы разумно. Покупка жилья уже сама по себе хорошая пенсионная страховка", - сказал Сооман.

Другой эксперт по недвижимости, Тыну Тоомпарк, занял более осторожную позицию, сказав, что большой рост спроса на рынке он предсказывать не стал бы. "Покупка недвижимости стала бы очень разумным поступком, но на основе нынешней запутанной информации это еще трудно прогнозировать", - сказал Тоомпарк.

Оценщик и аналитик Arco Vara Михкель Элисте сказал, что пенсионная реформа может оказать пассивное и очень сильное влияние на рынок недвижимости. "Для многих людей, в особенности, молодых, главной причиной откладывания покупки недвижимости является нехватка средств на самофинансирование. Если они получат свободные деньги, многие используют их именно на первый взнос", - обосновал он.

В то же время, если большое количество людей одновременно хотят приобрести недвижимость, рыночная активность в определенных регионах возрастает, что может привести к снижению числа предложений, а это, в свою очередь, ведет за собой рост цен.