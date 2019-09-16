Роналду посмотрел видео об умершем отце и расплакался

Журналист показал Роналду фильм о его отце Жозе Динише Авейру, который был алкоголиком и умер в 2005 году. Португалец не смог сдержать слез и объяснил, что этот момент был для него особенно эмоциональным, потому что отец никогда не видел его успехов.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча», пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Англии, Испании и Италии. Со сборной Португалии форвард выиграл первенство Европы в 2016 году.

Когда Роналду спрашивают про отца, он отвечает, что всегда любил его, но не скрывает, что Диниш был алкоголиком, уделял мало времени семье и никогда не жертвовал собой ради детей так, как Долореш.

«Мой отец был алкоголиком, я это видел. Он не был таким, каким его хотелось бы видеть, – говорил КриPo в 2015 году в интервью The Times. – Конечно, я любил его, но у нас никогда не было таких открытых и подробных бесед, как сейчас с вами. Никогда. Может быть, только один раз за всю жизнь».