Со среды по воскресенье обладатели водительских прав смогут бесплатно ездить в автобусах Тарту

Мэрия Тарту на этой неделе призывает горожан отказаться от поездок на автомобиле в пользу общественного транспорта, езды на велосипеде или пеших прогулок. Поэтому с 18 по 22 сентября власти разрешат автомобилистам пользоваться общественным транспортом в городе бесплатно.