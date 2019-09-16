Со среды по воскресенье обладатели водительских прав смогут бесплатно ездить в автобусах Тарту

С 18 по 22 сентября мэрия Тарту разрешит всем водителям, имеющим действующие права категории "В", ездить в городских автобусах бесплатно, передает Rus.ERR.
Данная инициатива вызвана тем, что Тарту присоединился к Европейской неделе мобильности.
Мэрия Тарту на этой неделе призывает горожан отказаться от поездок на автомобиле в пользу общественного транспорта, езды на велосипеде или пеших прогулок. Поэтому с 18 по 22 сентября власти разрешат автомобилистам пользоваться общественным транспортом в городе бесплатно.
Доказательством права на бесплатный проезд станет действующее водительское удостоверение.