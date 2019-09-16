Пн, 16.09.2019
По-своему парадоксально, что консервативное правительство дает людям свободу самим принимать решения, а либералы выступают против этого. Индрек Нейвельт
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Со среды по воскресенье обладатели водительских прав смогут бесплатно ездить в автобусах Тарту

Со среды по воскресенье обладатели водительских прав смогут бесплатно ездить в автобусах Тарту

Тартуский городской автобус. Иллюстративное фото.

ФОТО: Kristjan Teedema

С 18 по 22 сентября мэрия Тарту разрешит всем водителям, имеющим действующие права категории "В", ездить в городских автобусах бесплатно, передает Rus.ERR.

Данная инициатива вызвана тем, что Тарту присоединился к Европейской неделе мобильности.

Мэрия Тарту на этой неделе призывает горожан отказаться от поездок на автомобиле в  пользу общественного транспорта, езды на велосипеде или пеших прогулок. Поэтому с 18 по 22 сентября власти разрешат автомобилистам пользоваться общественным транспортом в городе бесплатно. 

Доказательством права на бесплатный проезд станет действующее водительское удостоверение.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ